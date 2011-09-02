Тимошенко дала Кирееву показать, что не боится стаи

Защита бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко пытается приобщить к материалам дела документы, которые суд отказывался приобщать в качестве доказательств. Причем сама Тимошенко пообещала ходить на заседания суда, чтобы показать, что не боится «этой стаи», сообщает «Украинская правда».

Защита подала ходатайство об отмене Тимошенко меры пресечения в виде заключения под стражу. К ходатайству об изменении меры пресечения также добавлен международный аудит финансовой деятельности «Нафтогаза» компании «Эрнст и Янг», копии договоров о передаче технического газа между «Нафтогазом» и «Укртрансгазом», и письмо Юрия Продана.

Кроме того, в канцелярию поданы копии решений судов России, которые, по словам Тимошенко, опровергают «грязь Генпрокуратуры и попытки пристегнуть какие вещи, относящиеся к каким-то незаконным решениям на территории России за 1996 год».

Также защита присоединила к ходатайству копию письма НАК «Нафтогаза» полученного на запрос депутата от БЮТ Сергея Пашинского.

В свою очередь прокурор заявил, что эти документы не соответствуют «нормам УПК, поскольку не являются документами, а есть фотокопиями, не оформленными надлежащим образом».

Адвокат Александр Плахотнюк же заявил: «Эти документы вместе с ходатайством поступили в канцелярию, поэтому обязаны находится в материалах дела».

Поддерживая ходатайство об изменении меры пресечения, Тимошенко пообещала: «Я буду ходить на эти заседания суда, чтобы показать, что я не боюсь этой стаи».

Слушая защитников Тимошенко, судья опустил глаза. Кто-то из зала выкрикнул, что судья спит. На этом Киреев поднял особу, которая это сказала, и заявил, что она нарушает порядок.

«Просто вы уснули, и я хотела вас (разбудить)», - сказала она.

В судебном заседании перерыв до 19:40