Украинская оппозиция: война на два фронта

Попытки замерить глубины в других направлениях даже не предпринимаются, что грозит серьезными проблемами при продвижении «сердечно-фронтового» крейсера в парламентский порт.

Судя по бравым заявлениям главных объединителей из Батькивщины и Фронта змин о готовности завершить процесс согласования списков кандидатов в депутаты до конца апреля, умерить собственные политические амбиции им удалось. Но громко трубить об избавлении от родового проклятья демократов им все же не стоит.

Примеров блокирования политсил на парламентских выборах за последнее десятилетие было достаточно, и нынешний союз отличается лишь тем, что единение произойдет на базе одной партии. Партбоссы и их ближайшие соратники лишь на время сдадут партбилеты, но не станут распускать свои структуры. Должность «почетный глава партии» у нас не мешает даже президентам, чем депутаты хуже? И, как показала практика, продолжительность жизни объединений демократов невысока. Влившиеся в общую оппозиционную колонну лидеры постараются сохранить, по мере финансовых возможностей, свои партийные гнезда в качестве инструмента влияния. Ведь после одних парламентских выборов будут следующие.

Как объединялась оппозиция: репортаж со съезда "Батькивщины", ФОТО

В то же время отвечать на вопросы о качестве будущих списков в оппозиции оказались не готовы. Первый пробный камень в виде слишком уж заметной фигуры Александра Волкова это наглядно доказал. Разумеется, давать ли бывшему директору парламента депутатский мандат, будут решать жители Сумщины, где он намерен баллотироваться, но на результатах голосования за общий партийный список это наверняка отразится.

Избежать появления среди своих выдвиженцев неоднозначных персон со свежим налетом оппозиционности «сердечно-фронтовым» командирам, скорее всего, не удастся. Но тщательно подготовленный процесс их представления будущим избирателям сможет снизить негативный эффект. Тезис о взятии кучмистов на перевоспитание уже не сработает, нужна новая легенда. Например, о филантропах, помогающих оппозиции выжить в тяжелые в финансовом плане времена, или жертвах режима, которых нужно срочно защитить депутатской неприкосновенностью. И вовсе не обязательно дожидаться, когда фамилии интересных персонажей из списка всплывут благодаря стараниям журналистов.

В отличие от списков, составление которых с трудом, но продвигается, подготовкой программы, формулированием свежих идей и близких избирателям целей в оппозиции, похоже, не занимаются вообще. Наработки прошлых лет - многочисленные предвыборные программы, «Украинский прорыв» - конечно, позволяют приготовить новый продукт оперативно, но будет ли он пригоден к употреблению для широкого круга избирателей?

На данный момент о необходимости найти и обозначить цели, ради которых миллионы украинцев захотят делегировать оппозиционеров в парламент, говорит лишь находящийся за решеткой Юрий Луценко. Пока только ему понятна ошибочность проведения избирательной кампании лишь под лозунгом освобождения Тимошенко и Луценко. Десяток четких тезисов, пусть и не дотягивающих до известных апрельских, способны сделать для победы оппозиции больше, чем пространные обещания улучшить все и для всех. И сформулировать их нужно было еще вчера, ведь ряд электорально прибыльных старых находок нынешней оппозиции (от выплаты «Юлиной тысячи» до производства газа из водорослей и сахарной свеклы) власть уже вовсю не только эксплуатирует, но и имитирует их внедрение.

На выборы оппозиция пойдет несколькими колоннами, однако представители мега-объединения официально признают право на автономное выступление под оппозиционными знаменами только за соратником по КОД «Свободой». Остальных безапелляционно записывают в пособники действующей власти. Хотя констатация «Кто не с нами, тот за Януковича» звучит неубедительно, особенно из уст лидера, которого еще недавно его сегодняшние союзники причисляли к департаментам Партии регионов. Однако, похоже, искать компромисс с тем же «УДАРом», догоняющим по рейтинговым показателям Фронт Змин, парочка Турчинов-Яценюк не собирается, жестко требуя: «Утром – вступление в КОД, вечером – поддержка на мэрских выборах в столице».

При том, что у силы Виталия Кличко шансы преодолеть 5% барьер более реальные, чем у соратников Олега Тягныбока. И уверенности в своих силах не занимать: «УДАР» не устает повторять, что пойдет на выборы самостоятельно. Скорее всего, причина безуспешности переговоров с известным боксером именно в этом. Возможно, поэтому его предложение заключить соглашение о будущем сотрудничестве оппозиционных сил в парламенте осталось без ответа. Создавать тепличные условия для реального конкурента в украинской политике не принято. Особенно, если он будет призывать: «Голосуйте за нас, «Батькивщина» и так пройдет».

Оппозиционному объединению в ходе избирательной кампании предстоит воевать на два фронта: с партией власти (свежий вызов – угроза возбуждения уголовного дела против Александра Турчинова) и «новыми» лицами, которые в последнее время вырастают из оппозиционной среды, словно грибы после дождя. Если власть рискнет сыграть на понижение проходного барьера, то главным соперником для «сердечно-фронтового» союза станет «новое» поколение политиков. Для второй по численности партии в стране, использующей приевшиеся лозунги и примелькавшиеся, а порой и вовсе сомнительные кадры, бой с «новичками» может стать последним.