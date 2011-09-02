Северинсен: Нет оснований держать Тимошенко под стражей

Бывший докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Ханне Северинсен считает, что не нужно держать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко в тюрьме, а дело может продолжаться без ее ареста, сообщает УНІАН.

«Я была очень удивлена и сейчас я очень обеспокоена увиденным», - заявила Северинсен после посещения судебного процесса над Тимошенко в Печерском райсуде Киева.

Как сообщалось ранее, судья Родион Киреев принял решение о принудительном удалении из зала суда народного депутата Андрея Шкиля (фракция «БЮТ-Батькивщина») до завершения судебного процесса над Тимошенко.

Представители судебной милиции «Грифон», несмотря на присутствие в зале иностранных наблюдателей, раздвинули скамьи и стали принудительно выводить Шкиля. Этому попытались помешать народные депутаты Юрий Одарченко и Александр Сочка, которых также вывели из зала суда (ВИДЕО).

Северинсен отреагировала на увиденное следующим образом: «Я сегодня смогла прийти в суд и увидеть собственными глазами, что там происходит. Защита пытается доказать, что не нужно держать Юлию Владимировну в тюрьме, что дело может продолжаться без ее ареста. Я также считаю, что нет никаких причин, чтобы содержать Юлию Владимировну за решеткой».

«Сейчас я подожду, хочу увидеть, что судья решит по этому поводу… Мне интересно узнать, что же решит судья», - сказала Северинсен, добавив при этом, что она не видит никаких аргументов для того, чтобы держать экс-премьера под стражей. «Но я вижу, что этот судья их находит», - отметила она.

Как сообщал Главред ранее, в судебном заседании по делу Тимошенко был объявлен перерыв до 19:40.