У Путина говорят, что «Нафтогазу» понадобится правопреемник

Россия не намерена вмешиваться в планы Киева по реформированию «Нафтогаза», но считает, что у компании должен остаться правопреемник по действующим международным соглашениям, заявил пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков, сообщает «Украинская правда».

Песков подтвердил, что, по состоянию на 20:00 мск, в правительстве РФ не получили письма украинских коллег, в котором, как сообщил ранее премьер Украины Николай Азаров, содержится обращение о проведении переговоров по газовым вопросам.

«Видимо, потребуется какое-то время, чтобы письмо дошло по дипломатическим каналам. И безусловно, нам будет необходимо его детально изучить», - сказал Песков.

Одновременно пресс-секретарь главы российского правительства отметил, что «сейчас можно сказать одно: мы, конечно же, не можем вмешиваться в планы Украины по реформированию формы существования или юридического статуса какой-либо украинской компании, в том числе «Нафтогаза».

Между тем, подчеркнул Песков, в этой ситуации есть одно «но»: российская сторона будет придерживаться такой позиции «до тех пор, пока эта реорганизация не будет затрагивать международные обязательства Украины».

«В данном случае это обязательства, обусловленные действующими газовыми соглашениями», - напомнил он.

В Москве, по словам Пескова, исходят из того, что «при любой реорганизации -юридического или иного характера - у компании должен остаться правопреемник, которому должны быть переданы права и обязанности по существующим международным соглашениям».

«Пока же пересмотр этих соглашений, о котором упоминала сегодня украинская сторона, может сопровождаться только реализацией инициативы по слиянию «Нафтогаза» и «Газпрома», о чем уже заявляла российская компания», - сказал пресс-секретарь главы российского правительства.

Как известно, Азаров заявил, что ликвидация «Нафтогаза» приведет к пересмотру подписанных газовых соглашений с российским «Газпромом».

В ответ председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что видит возможной ликвидацию «Нафтогаза» лишь путем слияния с «Газпромом».

Президент Виктор Янукович рассчитывал поговорить с президентом Дмитрием Медведевым на саммите стран СНГ в Душанбе, но пресс-служба российского президента заявила, что такая встреча пока не планируется.