Киреев в 16-й раз отказался освободить Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев в шестнадцатый раз отказал защите бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в удовлетворении ходатайства об отмене в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение судья Киреев объявил после перерыва в заседании суда.

«Никаких новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось. Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказал Киреев.

Присутствующие в зале народные депутаты встретили это решение судьи возгласами «Позор!».

Суд продолжит рассмотрение дела 5 сентября в 9.30.