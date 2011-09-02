Россия обеспокоена системой ПРО и требует гарантий

{1-} Появление радиолокационной станции ПРО США в Турции подтверждает необходимость юридических гарантий ненаправленности развертываемых в Европе элементов ПРО США против стратегических ядерных сил России, говорится в сообщении МИД РФ, сообщает РИА Новости.

«Перспектива появления в Турции РЛС ПРО, являющейся элементом стратегической инфраструктуры США, делает еще более актуальным получение от США и НАТО твердых, юридически обязывающих гарантий ненаправленности развертываемых ими в Европе противоракетных средств против стратегических ядерных сил России», - говорится в документе.

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, с размещением радара в Турции делается очередной шаг в русле реализации объявленного США «поэтапного адаптивного подхода» к построению европейского сегмента глобальной ПРО США.

«Подобные действия предпринимаются на фоне продолжающихся пробуксовок в российско-натовском диалоге по тематике ПРО, вызванных упорным нежеланием США и НАТО рассматривать Россию в качестве равноправного партнера в деле защиты Европы от вероятных ракетных угроз и должным образом учитывать российские интересы и озабоченности», говорится в документе.

По мнению российских дипломатов, требуется также активизировать и наполнить реальным содержанием ведущееся в Совете Россия-НАТО обсуждение концепции и архитектуры европейской ПРО, в том числе с точки зрения ее воздействия на региональную и глобальную стабильность.

Как сообщал Главред ранее, США договорились с Турцией о размещении на территории страны радиолокационного комплекса X-Band. Новая РЛС войдет в состав европейской системы ПРО НАТО и будет служить системой раннего оповещения о запуске ракет дальнего радиуса действия с территории Ирана.