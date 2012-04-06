Газовые цены на пороховой бочке

Правительству Николая Азарова придется действовать в непростых условиях, поскольку состояние экономики постоянно опровергает бравурные заявления премьер-министра. Украине приходится ежемесячно скрести по сусекам, чтобы рассчитаться с «Газпромом» за потребленное «голубое золото», и наступившее потепление может не принести передышки. Дело в том, что использование газа внутренней добычи, которого должно вполне хватить для удовлетворения коммунальных потребностей, далеко не регламентировано, на нем наживается достаточно много интегрированных во власть персонажей. Для наведения порядка в этой сфере необходим не просто образ «сильного президента», а реальная политическая воля, которую по отношению к своим соратникам Виктор Янукович пока не демонстрировал.

Показательно, что заявление о необходимости формирования адресности льгот тем, кто в них нуждается на самом деле, делал в Лондоне и первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский. Это довольно прямолинейное зондирование ситуации в исполнении самого элегантного чиновника Кабмина еще раз подтверждает предположение о существовании решения о повышении тарифов на газ для населения.

Секрет правительственных действий прост: Украина продержалась около полутора лет без финансовой помощи МВФ, но сегодня возобновление сотрудничества с Фондом является вопросом скорее политическим, чем экономическим. Нашей стране необходимо продемонстрировать непоколебимую макроэкономическую стабильность на фоне осложнившихся отношений с США и Европейским Союзом и традиционно непростого диалога с Россией. Похоже, только повышение цены «голубого золота» для граждан может дать толчок созданию трехстороннего газотранспортного консорциума, в котором сегодня заинтересована Украина. Поэтому в коридорах власти готовы даже выдать «черную метку» Николаю Азарову – скажите, какой премьер устоит, если его партия не популярна в народе, а цены не повышаются разве что на капусту?

По большому счету, сегодня мы становимся свидетелями и невольными участниками краха мифа о дешевом газе и братской любви к украинскому народу со стороны «Газпрома». Российская энергетическая монополия безбожно зарабатывает на Украине, не испытывая ни малейших сантиментов относительно этнической общности. У команды Януковича нет иного выбора, кроме как постепенно поднимать тарифы на газ для населения, ведь в противном случае обеспечить даже минимальный экономический рост будет невозможно. Хочется вспомнить и «преступный режим» Кучмы, при котором цена газа для нашей страны оставалась стабильной, а тарифы для коммунальных потребителей не повышались на протяжении семи лет – с 1999 по 2006 годы. Зато дальнейшие действия государства в энергетической сфере напоминают шок без терапии: повышения осуществлялись с шагом в 50%, что мало способствовало повышению популярности украинской власти.

Очевидно, что повышению стоимости газа для граждан должно предшествовать реформирование системы оказания социальной помощи. При нынешнем формате ее оказания никаких социальных фондов не хватит. При этом государство должно не только выверенно действовать, но и грамотно освещать свои решения и их воплощения в жизнь. Хочется отметить, что газовая труба проходит слишком близко от «пороховой бочки» общественного терпения, поэтому от резких движений лучше воздержаться. Но необходимого запаса времени у правительства нет: по неудачному стечению обстоятельств, Николаю Азарову придется выполнять не только собственные обещания перед Фондом, но и взять груз ответственности за обещания Юлии Тимошенко.

Рассчитывать, что в год парламентских выборов повышение цены газа вновь будет одномоментно 50-процентным, не позволяет рейтинг Партии регионов. Подобный шаг выроет для нее электоральную могилу, напоминающую бездонную пропасть, и никакой административный ресурс не поможет ее засыпать. В идеале Украине удастся отстоять логику плавного повышения цены на газ, что в данном случае тоже будет напоминать ампутацию хвоста собаке по кусочкам, а не целиком. Чтобы обеспечить эффективное повышение цены на газ, власть должна отказаться от собственных неуемных и неумных проявлений роскоши, продемонстрировать хотя бы подобие аскетизма. Проблемы в энергетической сфере серьезно катализируют кризис государственного управления, который становится все более отчетливым на фоне разочарования украинцев в политиках.

Фото: dw.de