Генпрокурор: Кучму и Литвина могут допросить по делу Мельниченко

{1-} По уголовному делу экс-майора Управления Госохраны Николая Мельниченко могут быть допрошены бывший Президент Украины Леонид Кучма и председатель Верховной Рады Владимир Литвин, которые внесут ясность в данный уголовный процесс. Об этом заявил Генпрокурор Украины Виктор Пшонка, сообщает УНИАН.

Генпрокурор отметил, что, исходя из обстоятельств дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, сегодня «есть уголовное дело по Мельниченко, оно выделено». Он напомнил, что «в свое время Пискун закрыл, прекратил его расследование, это был 2005 год, когда он (Святослав Пискун – Ред.) был генпрокурором».

При этом Пшонка выразил несогласие с данным решением тогдашнего генпрокурора. «Я согласен с мнением суда, что где-то поспешно оно было закрыто. И суд правильно поступил, на мое усмотрение, что отменил постановление о прекращении уголовного дела, - сказал генпрокурор, - И сегодня в стадии расследования Службой безопасности Украины это уголовное дело».

По мнению Пшонки, именно в рамках расследования этого уголовного дела могут быть допрошены все лица, в том числе Литвин, Кучма, которые помогут установить истину и восстановить события того времени.

«Поэтому сегодня расследование СБУ исходит из материалов фактового уголовного дела. И там все допрошены и могут быть допрошены лица, которые дополнительно внесут ясность в процесс, который был в то время, когда было совершено убийство Гонгадзе», - заключил Генпрокурор.