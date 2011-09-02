20 тыс. харьковчан установили танцевальный рекорд (ФОТО)

Харьковские первокурсники, традиционно отмечающие первый день учебы на пл. Свободы, попали в Книгу рекордов Украины. Первыми в толпе начали двигаться участники телешоу «Майданс-2», которые выстроились в символический ключ знаний, вместе с ними танцевали 20 городских танцевальных коллективов и 1000 добровольцев. Затем к массовому танцу подключились еще 15 000 первокурсников, которых увлекли танцевальные ритмы, сообщает Сегодня.

Дирижировал мегаансамблем известный хореограф, который тренирует харьковскую команду участников «Майданса-2», Амадор Лопес. Танцор показывал па с большой сцены, а толпа беспрекословно махала руками и двигались под зажигательные латиноамериканские ритмы.

{1-} Представители Книги рекордов Украины зафиксировали, что одновременно на самой большой площади страны двигалось 22 500 танцоров, поэтому акция попала в Книгу как самое массовое мероприятие. Сертификат об установлении рекорда вручили председателю совета ректоров Вилю Бакирову.

Как сообщалось ранее, в Харькове был развернут самый большой Государственный Флаг Украины (ФОТО), о чем была сделана запись в Книге рекордов Украины.

Фото Segodnya.ua