Италия открыла в Ливии посольство

В столице Ливии сегодня вновь официально открыто посольство Италии. Как заявил посланник министра иностранных дел Франко Фраттини Андреа Каталано, вскоре дипломатическое представительство будет работать в полном объеме, сообщает ИТАР-ТАСС.

Итальянское посольство было закрыто 18 марта в связи с событиями, происходящими в Ливии, весь персонал был эвакуирован. Здание находится в квартале Дахара, подвергшемся в последние месяцы грабежу и разорению. Представители Италии заявили, что уже начали при поддержке местных властей восстановление зоны посольства.

Италия одной из первых признала легитимность Переходного национального совета и начала сотрудничество с представителями ливийской оппозиции. Рим старается заручится гарантиями сохранения всех существовавших ранее соглашений, заключенных с Муаммаром Каддафи. Главным образом, это касается добывающей промышленности.

Италия также объявила об размораживании 500 млн евро из ливийских активов, которые будут направлены на нужды ливийского народа.

Ранее Главред сообщал о том, что Италия поставит бесплатно Ливии бензин и газ и передаст $350 млн из замороженных фондов режима Каддафи.