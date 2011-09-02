Давать оценку делу Тимошенко должны эксперты – Литвин

{1-} Эксперты по окончании каждого судебного заседания должны давать оценку действиям защиты и обвинения по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Такое мнение в эфире «5 канала» выразил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, сообщает УНН.

«Я придерживаюсь извечного человеческого высказывания: что от суммы и тюрьмы не зарекайся. Поэтому сказать, что что-то там правильно или неправильно?.. Я думаю, что стране было бы хорошо, если бы с самого начала судебное разбирательство не превратилось в политическое», - отметил Литвин. Поскольку, по словам спикера, этот процесс приобрел открытый беспрецедентный характер, то оценку должны давать эксперты после каждого судебного заседания.

«Скажем, по окончании каждого судебного заседания, чтобы они говорили: где было допущено нарушение обвинения или со стороны судьи, где было нарушение со стороны защиты. Я думаю, это дало бы лучший результат, чем то, что все кричат, исходя из своей заинтересованной позиции», - заметил глава парламента.

Как сообщал Главред ранее, судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев в 16-й раз отказал защите бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в удовлетворении ходатайства об отмене в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу.