Лавриновичу разрешили нанять 3 тысячи работников

Кабинет министров увеличил предельную численность работников территориальных органов Министерства юстиции на 3025 человек.

Соответствующее постановление от 31 августа размещено на сайте правительства.

Численность работников министерства увеличена с 20 тысяч 642 человек до 23 тысяч 667.

Кроме того, Кабмин установил предельную численность работников Государственной Регистрационной службы на уровне 197 человек, Госслужбы по вопросам защиты персональных данных - 51 человек и Государственной исполнительной службы - 88 человек.