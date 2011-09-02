Завершено расследование дел по правительству Тимошенко

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет о завершении расследования 7 уголовных дел, открытых по материалам международного аудита деятельности правительства Юлии Тимошенко. Об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке в пятницу.

Как передает Интерфакс-Украины, Пшонка отметил: «Я впервые говорю эту информацию. На сегодняшний день все уголовные дела, а их 7, которые расследовались по материалам международного аудита, их расследование завершено».

Генпрокурор отметил, что к уголовной ответственности привлечены высокопоставленные должностные лица - члены бывшего правительства, которые работали с Тимошенко: министры, заместители министров, руководители департаментов, государственных комитетов. «Следствием доказано разворовывание бюджетных средств, злоупотребление, превышение должностных полномочий, а также нецелевое использование бюджетных средств», - сказал генпрокурор.

Также Пшонка подчеркнул, что сигналы международного аудита о злоупотреблениях подтвердились.