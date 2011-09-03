Литвину не нужны извинения Мельниченко

{1-} Председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину не нужны извинения экс-майора госохраны Николая Мельниченко. Об этом спикер парламента заявил в интервью 5 каналу.

В частности, комментируя решение Киевского апелляционного суда, относительно того, что Мельниченко должен опровергнуть все неправдивые заявления относительно главы ВРУ, Литвин отметил: «Мне ничего не нужно, абсолютно. Вы прекрасно понимаете, что для меня этой проблемы не существует. Главное, чтобы сам был убежден внутренне, и не поддавался этим внушениям, потому что столько идет этих внушений и обвинений, в которые уже можно и поверить - просыпаешься среди ночи и думаешь, что это как сон плохой. Мне ничего не нужно, и я бы не прибегал к обращению в суд, если бы этого не предложили адвокаты… мне не нужны никакие извинения».

Также, по мнению Литвин, данное решение суда выполнено, поскольку подобное решение выносилось и в 2006 году. При этом, по его словам, это «поливание грязью» кому-то выгодно и кто-то за этим стоит.

Напомним, ранее Васильковский горрайонный суд Киевской области принял решение о том, что информация Мельниченко о причастности Литвина к убийству журналиста Георгия Гонгадзе является недостоверной.