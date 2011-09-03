Сербии и Косово удалось решить конфликт

{1-} Сербии и Косово удалось разрешить таможенный спор, ставший причиной недавней вспышки насилия на севере самопровозглашенной республики, сообщает Радио свобода.

Договоренность была достигнута в пятницу на переговорах в Брюсселе, проходивших при посредничестве ЕС. По словам европейских дипломатов, соглашение предусматривает снятие обоюдных торговых ограничений и является важным шагом на пути к стабилизации обстановки в регионе.

Эта была первая встреча сторон после июльского конфликта. Тогда косовские сербы разгромили контрольно-пропускной пункт на границе Косова и Сербии – после попытки косовской полиции, контролируемой албанским большинством, занять пограничную зону. Погиб один полицейский.