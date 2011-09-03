В Болгарии взято штурмом посольство Ливии

Болгарская полиция штурмовала посольство Ливии в Софии. Это было сделано по просьбе нового правительства Ливии, чтобы выдворить с территории посольства дипломатов, объявленных ранее персона нон-грата.

Как передают Вести, «посольский переворот» в ливийской миссии в Софии произошел в конце июля этого года. Тогда заведующий консульским отделом ливийского посольства Ибрагим аль-Фурис сорвал официальный ливийский флаг, разбил позолоченный бюст Муаммара Каддафи, растоптал его многочисленные портреты, а также недипломатично ударил временного поверенного в делах Джамахирии в Болгарии.

Правда, наладить отношения с новыми властями Ливии в лице Переходного национального совета, несмотря на свои «подвиги», аль-Фурису не удалось.

Первого сентября министерство иностранных дел Болгарии объявило всех ливийских дипломатов старого призыва нежелательными персонами на болгарской территории. После того, как ливийские дипломаты отказались покинуть здание дипмиссии, то их насильно вывели с территории посольства.

Штурм ливийской дипмиссии под прикрытием бронетранспортера осуществили бойцы болгарского спецназа. Предосторожность не была лишней, поскольку была информация о том, что на территории посольства Ливии в Софии может быть оружие.

Операция спецназа завершилась передачей ключей от здания посольства официальному представителю Переходного национального совета Ливии, командированному в Софию.