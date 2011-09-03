Тигипко рассказал, зачем объединился с ПР

{1-} Объединение Сильной Украины и Партии регионов поможет ускорить реформы. Об этом заявил вице-премьер-министр и лидер партии Сильная Украина Сергей Тигипко в видеообращении к интернет-сообществу, которое размещено на его странице в Facebook.

«Я убежден, что проводить реформы из крупной партии, которая сегодня, практически впервые в истории Украины, смогла консолидировать власть, смогла договориться и получить единую позицию президента, премьер-министра вместе с Кабинетом министров и большинства в Верховной Раде, гораздо проще», - заявил Тигипко.

Он отметил, что убедился, что сейчас на всех уровнях власти не хватает реформаторских идей и людей, способных их воплощать. «Если не хватает идей и людей, то почему мы не можем прийти со своими идеями и включиться в работу. Нам протягивают руку, и в ближайшее время я буду обсуждать, чтобы наших лучших специалистов (из Сильной Украины) взяли и посмотрели, готовы ли они инициировать такие идеи», - сказал политик.

Также, по его словам, сегодня к объединению реформаторских усилий подталкивает сложная экономическая ситуация в мире. Тигипко подчеркнул, что ради проведения реформ он в свое время вернулся в политику.

«Основная идея, которая двигала мной, когда я возвращался в политику, это проведение реформ, которые меняют страну, которые ее модернизируют, делают ее более конкурентоспособной. В конце концов цель этого - улучшение благосостояния простых людей», - сказал он.

Политик также призвал всех неравнодушных присоединяться к реформированию страны.

Напомним, 16 августа лидер Партии регионов Николай Азаров и глава Сильной Украины Сергей Тигипко заявили о слиянии своих политических сил.