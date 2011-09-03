Украина продала 49 танков Таиланду

{1-} Украина осуществит поставку Таиланду 49 новейших танков «Оплот».

Как передает УНИАН, об этом сообщает официальный сайт государственной компании «Укрспецэкспорт».

В соответствии с сообщением, 1 сентября 2011 года «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Вооруженных сил Королевства Таиланд о поставках новой партии бронетехники.

Стороны договорились, что Украина изготовит и поставит в Таиланд 49 единиц основного боевого танка (ОБТ) «Оплот». Общая стоимость контракта превышает 200 млн. дол. Выполнять заказ будут предприятия, которые вошли в состав госкомпании «Укроборонпром».

В предыдущие годы, говорится в сообщении, «Укрспецэкспортом» были заключены договоренности с Королевством Таиланд о поставке в эту страну бронетранспортеров БТР-3Е1 украинского производства. По оценкам экспертов, нынешний танковый контракт – крупнейший со времен заключения Украиной известного «пакистанского» контракта (на сумму 640 млн. дол.).