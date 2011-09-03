Кучма стал профессором

{1-} Ученый совет Черниговского государственного технологического университета присвоил второму президенту Украины Леониду Кучме звание почетного профессора.

Как передает телеканал 1+1, со своей стороны, Кучма по случаю 1 сентября вручил именные стипендии лучшим студентам этого университета.

«Без знаний сегодня мы можем оказаться на обочине мирового прогресса. Сегодня в мире не любят слабых, сегодня любят сильных. И я хочу, чтобы вы сделали в Украине то, чего мы не успели сделать», - заметил второй президент, поздравляя студентов с Днем знаний.

Напомним, недавно Кучма получил орден РФ «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени от президента России Дмитрия Медведева.