Госдеп предупредил американцев об опасности, угрожающей им 11 сентября

{1-} Государственный департамент США 2 сентября напомнил американским гражданам об опасностях, которые могут подстерегать их по всему миру в связи с десятой годовщиной терактов 11 сентября. С этой целью госдеп выпустил специальное предупреждение.

«Сейчас, когда мы отмечаем 10-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, госдепартамент сообщает американским гражданам, путешествующим или проживающим за границей, о сохраняющейся угрозе со стороны «Аль-Каиды» и ее приспешников», — цитирует РИА «Новости» сообщение госдепа.

«Хотя мы не выявили никаких конкретных планов нападения, граждане США должны знать, что союзники и приспешники «Аль-Каиды» выражали намерение и демонстрировали способность атаковать США и нашу собственность за рубежом, — заявляет ведомство. — В прошлом террористические организации часто планировали свои нападения таким образом, чтобы они совпадали со значимыми датами».

Госдеп призвал американцев соблюдать повсюду максимальную осторожность и иметь при себе контактные данные загранпредставительств США.

Напомним, боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида» 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.