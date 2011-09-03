Правительство США обвиняет 17 крупнейших финучреждений в кризисе 2008 года

Федеральное агентство США по финансированию жилья подало судебный иск против ряда крупных банков и крупных финансовых институтов в связи с нарушением федеральных и местных законов по продаже рискованных ипотечных кредитов. В числе 17 компаний, попавших в список нарушителей Bank of America Corp., Citigroup Inc., JP Morgan Chase & Co., Goldman Sachs, передает Associated Press.

Главным обвинением против этих организаций является то, что ипотечные ценные бумаги были рискованными инвестициями, которые при обвале рынка недвижимости способствовали разжиганию финансового кризиса, разразившегося в конце 2008 года.

Иски поданы в пятницу, 2 сентября. Другие подробности не сообщаются.

Напомним, ипотечный кризис в США в 2008г. послужил причиной кризиса ликвидности в глобальном масштабе, охватившего практически всю мировую финансовую систему.

Американский минфин начинает постепенно избавляться от ипотечных бумаг, приобретенных во время кризиса 2008-2009гг. Каждый месяц ведомство будет продавать бумаги на сумму примерно в 10 млрд долл., а общая сумма проданных ипотечных облигаций составит 142 млрд долл.

Большинство бумаг – ипотечные ценные бумаги сроком на 30 лет, обеспеченные двумя крупнейшими в стране ипотечным компаниями – Fannie Mae и Freddie Mac.