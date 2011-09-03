Европол против безвизового режима с Украиной

По данным Интерпола, один из крупных наркотрафиков проходит через Украину, и введение безвизового режима может способствовать его увеличению.

В то же время европейские спецслужбы сокращают совместные с Украиной спецоперации по противодействию наркотрафику. Их не устраивает низкая эффективность подобных операций, сообщает ZN.UA.

По данным Европола – полицейской службы Европейского союза – центральная роль в транспортировке героина и кокаина отведена порту Одессы.

«Запланированное введение безвизового режима с Украиной может способствовать увеличению трафика через черноморский маршрут», — заявил глава Европола Роб Уэйнрайт.

«Заявление Европола свидетельствует, что контролируемые европейскими спецслужбами поставки, о которых не оповещаются государственные органы Украины, в большинстве случаев проходят беспрепятственно, причем объем и число таких поставок возрастает. Иначе бы Европол не стал называть конкретный маршрут через Одессу. Это, по сути, неофициальная просьба к властям Украины перекрыть дыры в транзите наркотиков через конкретный порт», — отметил один из сотрудников украинской спецслужбы.