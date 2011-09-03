Саммит СНГ начался встречей лидеров в узком кругу

В Душанбе начался юбилейный саммит СНГ, в котором участвуют восемь из 11 лидеров Содружества Независимых Государств. Саммит открыла встреча лидеров в узком составе, затем к президентам присоединятся делегации.

На встрече нет узбекского руководителя Ислама Каримова, главы Азербайджана Ильхама Алиева и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает NEWSru.

Как ранее писал Главред, не запланирована отдельная встреча для обсуждения газовых проблем с президентов Украины и РФ – Виктора Януковича и Дмитрия Медведева, – они будут общаться только на общих переговорах на полях саммита.

Главы государств рассмотрят вопросы дальнейшего развития СНГ, в частности информацию о ходе выполнения Плана основных мероприятий по реализации соответствующей Концепции, обменяются мнениями по ряду актуальных международных проблем. На рассмотрение лидеров будет представлен проект Аналитического доклада «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу».

По итогам заседания запланировано пакета документов по сотрудничеству, а также соглашения об увековечении памяти народов стран Содружества, участвовавших в Великой Отечественной войне. Предполагается принять также ряд документов, регламентирующих межгосударственное сотрудничество в рамках СНГ в различных сферах, включая совершенствование системы противовоздушной обороны и миграционной политики.