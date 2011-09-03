В Виннице создали самый большой в мире «цветной» фонтан

{1-} В воскресенье, 4 сентября, в Виннице откроют самый большой в мире светомузыкальный фонтан.

Его создатели уверены, что по красоте превзойдет знаменитый фонтан в Дубае (ОАЭ) и при этом станет самым крупным в мире (высота — более 60 м, разлет — 140 м) и единственным из разряда «цветных» фонтанов, установленных на открытом водоеме.

«Он будет прямо из реки Южный Буг, — цитирует Сегодня, одного из руководителей фонда, ставшего инвестором (более 70 млн грн) строительства фонтана, Людмилу Яценко — Фонтан будет работать до заморозков. В его музыкальной программе ремиксы классики и иностранные хиты».

Фото «Украинское фото»