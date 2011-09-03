Лукашенко не приехал на саммит – дома дел невпроворот

В Душанбе начался юбилейный саммит СНГ, в котором участвуют восемь из 11 лидеров Содружества Независимых Государств. На встрече нет узбекского руководителя Ислама Каримова, главы Азербайджана Ильхама Алиева и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов, который входит в состав белорусской делегации на саммите СНГ, сообщил, что отказ президента Александра Лукашенко приехать на саммит СНГ не говорит о том, что он недоволен деятельностью Содружества, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Его нет (на саммите), потому что он занят острыми вопросами, связанными с валютно-финансовыми регулированиями в Белоруссии, – пояснил Мартынов. – Мы сожалеем, что его здесь нет, но здесь премьер-министр, который наделен всеми необходимыми полномочиями и проинструктирован».

В то же время белорусский министр сообщил, что в графике президентов России и Беларуси следующая встреча уже точно запланирована на саммите ОДКБ в декабре.

«До декабря прорабатывается еще одна дата - проведение в конце ноября Высшего госсовета (Союзного государства), – сообщил Мартынов. – Об этом условились президента на встрече на юге. Думаю, она будет реализована». Следующее заседание Союзного государства России и Белоруссии, согласно очередности, должно пройти в Москве.

Как ранее писал Главред, главы государств рассмотрят вопросы дальнейшего развития СНГ, в частности информацию о ходе выполнения Плана основных мероприятий по реализации соответствующей Концепции, обменяются мнениями по ряду актуальных международных проблем. На рассмотрение лидеров будет представлен проект Аналитического доклада «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу».

По итогам заседания запланировано пакета документов по сотрудничеству, а также соглашения об увековечении памяти народов стран Содружества, участвовавших в Великой Отечественной войне. Предполагается принять также ряд документов, регламентирующих межгосударственное сотрудничество в рамках СНГ в различных сферах, включая совершенствование системы противовоздушной обороны и миграционной политики.