Следующий саммит СНГ пройдет в Ашхабаде

Председательство в СНГ на 2012 год переходит к Туркменистану, который следующей осенью примет у себя саммит Содружества, сообщил сегодня глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Соответствующее решение принято на проходящем в Душанбе заседании Совета глав государств СНГ, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Решено, что с первого января 2012 года председательство в СНГ будет осуществляться Туркменистаном», – сказал Лебедев. – Следующий саммит СНГ решено провести в Ашхабаде в первой декаде ноября 2012 года».

Хозяин нынешнего саммита, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поздравил своих коллег с 20-летием СНГ и отметил важную роль организации в «сохранении исторически сложившихся связей» на постсоветском пространстве. «Если мы хотим и дальше укреплять наше многофазовое сотрудничество, надо воспользоваться имеющимися ресурсами и усилиями государств в реализации общего солидного потенциала», – сказал он, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

Рахмон выразил уверенность, что «потенциал Содружества не исчерпан и Таджикистан готов двигаться и дальше в направлении развития интеграционных связей между нашими странами».

«В эти дни мы отмечаем 20-летие нашего Содружества, сохранившего хорошие примеры нашего взаимодействия и сотрудничества, и сыгравшего основополагающую роль в цивилизованном и мирном становлении наших стран, как независимых государств», - сказал он и выразил надежду, что «саммит откроет новые страницы в деле укрепления взаимного доверия, добрососедства, мира и безопасности на благо народов наших стран».