У Украины нет шансов избежать второй волны кризиса, - эксперт

В условиях глобализации экономики шансы для любой страны, в том числе и для Украины, остаться в стороне от кризисных процессов стремятся к нулю. Особенно это касается стран с ориентацией экономики на экспорт и с низким развитием внутреннего рынка.

Такое мнение выразил директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин в интервью ZN.UA.

«Прискорбно констатировать, но сегодня в арсенале нет никаких эффективных экономических мер, способных предотвратить очередную волну кризиса в нашей стране», — считает он.

При этом эксперт подчеркнул, что обеспечение экономической независимости государства необходимо было начинать с момента получения политической независимости. Это, прежде всего, комплексные программы развития альтернативной энергетики, модернизации производственных мощностей и инфраструктуры, перестройки убыточных для бюджета схем — пенсионной системы, системы здравоохранения, обороны и т.д. Решать эти задачи необходимо в период благоприятной мировой конъюнктуры.

«Пытаться наспех перестроить экономику в период обострения панических настроений, сдержанности инвесторов, глобальных политических разногласий и нестабильности профильных для Украины экспортных рынков — утопия», — констатировал аналитик.

Напомним, как ранее писал Главред, Президент Украины Виктор Янукович заверил в способности украинских властей справиться со второй волной мирового экономического кризиса.