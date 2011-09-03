Янукович: объединения «Нафтогаза» и «Газпрома» ради скидки на газ не будет

Украина не рассматривает вопрос объединения «Нафтогаза» и «Газпрома» ради скидки на газ, заявил сегодня Президент Украины Виктор Янукович в Душанбе, где проходит юбилейный саммит СНГ.

«Этот вопрос не рассматривается», – сказал Янукович, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли вопрос объединения «Нафтогаза» и «Газпрома» ради скидки на поставляемый Россией газ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Касаясь правовых аспектов вопроса реструктуризации «Нафтогаза» и дальнейших действий по уже заключенным соглашениям, Янукович сказал: «Это наш внутренний вопрос. Это договор двух хозяйствующих субъектов».

Напомним, как ранее писал Главред, накануне пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена вмешиваться в планы Киева по реформированию «Нафтогаза Украины», но исходит из того, что у компании должен остаться правопреемник по действующим международным соглашениям.

«Пока же пересмотр этих соглашений, о котором упоминала сегодня украинская сторона, может сопровождаться только реализацией инициативы по слиянию «Нафтогаза» и «Газпрома», о чем уже заявляла российская компания», – сказал пресс-секретарь главы российского правительства.

В то же время премьер–министр Украины Николай Азаров заявил, что запланированная правительством реструктуризация «Нафтогаза Украины» приведет к пересмотру подписанных им газовых соглашений с «Газпромом». «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании», – сказал он журналистам.

Азаров сообщил, что в настоящее время в правительстве работают над структурой «Нафтогаза».

«Совершенно очевидно, что будет самостоятельная газодобывающая компания, самостоятельная компания, которая будет заниматься транзитом газа, и даже в силу этого нужно перезаключать известные соглашения (подписанные с «Газпромом» в январе 209 года – ИФ), поскольку появится новый субъект хозяйствования», – пояснил украинский премьер.

Напомним, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер в ответном комментарии на заявление Азарова согласился с перспективами реструктуризации «Нафтогаза Украины» и пересмотра контрактов – но только при сценарии слияния с «Газпромом».

«Конечно, после слияния с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будет действовать на этом рынке совершенно другая новая компания. И в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, будут пересмотрены», – сообщил он журналистам.