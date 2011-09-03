Янукович ратует за зону свободной торговли СНГ

Договор о зоне свободной торговли между государствами-участниками СНГ должен быть подписан в ближайшее время. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

«Я не вижу оснований, почему этот договор затягивается, – сказал Президент. – Для нас очень важно, что в ходе переговоров по его подготовке сформировалось четкое видение основных принципов, на которых зона свободной торговли будет создаваться – то есть принципов Всемирной торговой организации».

К сожалению, ни до конца 2010 года, ни в этом году проект Договора так и не был подготовлен к подписанию, хотя, как мне известно, государства-участники в целом проявляют настрой на завершение этой работы.

Нам необходимо сделать все для того, чтобы уже в ближайшее время этот Договор был подписан», — цитирует Президента его пресс-служба.