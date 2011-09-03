Медведев считает, что «посторонние силы» из ОБСЕ мешают проводить выборы в СНГ

Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на саммите СНГ в Душанбе, заявил, что международные наблюдатели за проведением выборов и референдумов, приезжающие в страны СНГ по линии ОБСЕ, демонстрируют политизированный подход и двойные стандарты, в связи с чем необходимо укреплять роль миссии наблюдателей от СНГ.

«Наблюдатели, которые направляются в рамках процедур БДИПЧ, как правило, эти делегации состоят из огромного количества людей, и международные наблюдатели, которые приезжают по линии ОБСЕ, порой откровенно демонстрируют политизированный подход к оценке подготовки и проведения выборов», – цитирует Медведева Интерфакс.

Президент РФ отметил, что необходимо укреплять роль соответствующей миссии наблюдателей от СНГ. «Все мы стремимся к проведению свободных и демократических выборов. Но это не означает открытой дороги для любой посторонней силы в смысле формирования извне внутренней ситуации в наших государствах», – сказал Медведев.

Глава российского государства подчеркнул, что организация наблюдателей за выборами и референдумами в странах СНГ в течение прошлого и текущего годов провела кампании в восьми государствах, таких как Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Молдавия. «До конца года соответствующие кампании будут в Киргизии и России, а в 2012 году – в Туркменистане, Армении и на Украине», – сказал он.

Медведев считает раздутым состав делегаций, которые приезжают от ОБСЕ для мониторинга выборов в странах СНГ. По его словам, в другие страны, где есть определенные проблемы, делегации по линии БДИПЧ состоят из 10-15 человек, «а к нам приезжает по 300-500 человек». «Я думаю, что у нас давно достаточно успешно действует миссия по наблюдению за выборами от СНГ, а также группа наблюдателей по линии Международной ассамблеи СНГ», - сказал глава государства.

Усиление роли соответствующих миссий от СНГ, подчеркнул Медведев, «будет на пользу нашим странам и будет в лучшей степени способствовать укреплению демократии и всестороннего развития политических систем наших государств».

Как ранее писал Главред, в субботу в Душанбе (Таджикистан) проходит юбилейный саммит СНГ (Содружеству 20 лет. – Ред.). Уже известно, что следующий саммит Содружества состоится в ноябре 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан). Напомним, что СНГ создано в декабре 1991 года. В него вошли все республики бывшего СССР, кроме стран Балтии. Грузия покинула СНГ в августе 2009-го, и объединение на данный момент насчитывает 11 членов.