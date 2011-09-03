Арбузов: Повышение тарифов на газ равно политическому самоубийству

Глава НБУ Сергей Арбузов считает, что правительство Украины выполнило практически все условия соглашения с МВФ, кроме повышения тарифов на газ, поскольку резкое повышение тарифов будет равносильно политическому самоубийству.

«Правительство выполнило практически все условия соглашения с МВФ, кроме повышения тарифов на газ… К сожалению, этот вопрос оказался чрезвычайно заполитизированным. Учитывая, что едва ли не каждый политик пытается на этих вещах спекулировать, и из этого сделали шоу и настолько социально значимое событие с резко негативным оттенком, то правительство оказалось в ситуации, при которой необходимое резкое повышение равносильно политическому самоубийству. С другой стороны, МВФ тоже пока ничего не хочет слышать о пересмотре условий», – заявил председатель Нацбанка в интервью ZN.UA.

При этом он отметил, что эту меру, необходимую для улучшения финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и снижения дефицита бюджета в целом, можно было бы постепенно и поэтапно реализовать, обеспечив необходимые компенсационные меры для наименее обеспеченных слоев населения. Но при условии, что это происходило бы в нормальной атмосфере, со спокойным, заблаговременным объяснением такой необходимости.

Вместе с тем Арбузов оценил результаты последнего визита делегации Украины в Вашингтон как «положительные».

«Обсуждался вопрос бюджета на 2012 год, и министр финансов Ф.Ярошенко спокойно и аргументировано отвечал на все вопросы. Уверен, что правительство готово конкретизировать каждый показатель, по которому будет задан вопрос, за исключением этой больной темы по тарифной политике. Но все равно я расцениваю процесс как положительный, поскольку мы в программе и проводим необходимые преобразования», — заявил руководитель Нацбанка.

Он также высказал уверенность в том, что, учитывая вышесказанное, в МВФ «нас должны услышать».

По его словам, Украине нужно «выдержать ситуацию и не допустить, чтобы недовыполнение определенных условий, которые не имеют решающего влияния на конечный результат, не помешало всей остальной системе достигнутых и выполненных договоренностей».

«Главный позитив, на мой взгляд, — это то, что мы продолжаем сотрудничество с МВФ и ждем приезда его миссии. А в результате возникшей отсрочки визита у правительства появился больший временной лаг для завершения ряда программ», — резюмировал глава НБУ.