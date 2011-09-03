Принято Заявление по итогам саммита СНГ в Душанбе

{1-} Главы государств–участников СНГ приняли заявление, подводящее итоги 20-летней деятельности Содружества. Отмечено, что за короткий исторический период организация прошла сложный путь становления, поиска оптимальных форм сотрудничества и межгосударственных отношений.

В то же время, в заявлении подчеркивается, что важным условием успешного развития организации будет мирное урегулирование имеющихся в Содружестве конфликтов.

«Главным итогом работы Содружества за 20 лет является создание условий для поступательного развития взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего национальным интересам каждого государства–участника СНГ», – цитирует документ ИТАР-ТАСС.

Главы государств отметили, что все более широкое признание в международном сообществе получает деятельность миссии наблюдателей от СНГ за выборами и референдумами в государствах-участниках Содружества.

«Констатируя устойчивый рост объемов внешней торговли, государства-участники содружества стремятся к совершенствованию и углублению экономического сотрудничества на базе стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года», – говорится в заявлении. В нем отмечается, что ключевой задачей на данном этапе является завершение формирования зоны свободной торговли. Главы государств убеждены в необходимости дальнейшей модернизации экономик, тесного инновационного сотрудничества, взаимодействия в обеспечении продовольственной безопасности, максимально эффективного использования энергетических возможностей государств. «Мы намерены далее способствовать повышению уровня жизни, правовой и социальной защите, охране здоровья наших граждан, в первую очередь детей, матерей, инвалидов, пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», – отмечают главы государств.

Для надежного обеспечения безопасности граждан стороны и впредь намерены укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконной миграцией и торговлей людьми, а также незаконным оборотом наркотиков.

«Важным условием успешного развития СНГ будет мирное урегулирование имеющихся в нем конфликтов на основе укрепления мер взаимного доверия, принципов и норм международного права», – говорится в заявлении.

Стороны договорились, что в рамках СНГ будет продолжена практика политических консультаций по ключевым вопросам мировой политики и международным проблемам, представляющим взаимный интерес. Главы государств СНГ также считают полезными инициативы, нацеленные на сохранение региональной и глобальной безопасности, включая предложение РФ по Договору о европейской безопасности.