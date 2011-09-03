Медведев хочет сплотить СНГ русским языком и памятью о Великой отечественной

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Россия будет распространять русский язык в рамках СНГ, видя в нем уникальное средство межнационального общения.

Об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая 3 августа на саммите СНГ в Душанбе, сообщает Интерфакс.

«Мы будем работать в рамках СНГ над распространением знаний русского языка, что ни в коей мере не принижает значения национальных языков, которые играют важную роль для каждого народа», – сказал он.

Медведев напомнил, что русский язык остается рабочим языком Содружества и сохраняет на постсоветском пространстве свою роль как средство межнационального общения.

Кроме того, он заявил, что память о Великой Отечественной войне должна навсегда остаться фактором, соединяющим постсоветские республики, и темой, по которой «недопустимы никакие иные оценки».

Медведев также сообщил, что Россия в конце года примет неформальный саммит СНГ.

«Я буду очень рад видеть всех лидеров СНГ в конце текущего года в Москве на неформальном саммите, посвященном 20– летию организации. В ближайшее время официальные приглашения будут направлены по дипломатическим каналам», – сказал он.