Погода радует теплом

В воскресенье день будет теплым и ясным.

4 сентября в Киеве ясно, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины ясно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25 градусов, на Закарпатье - +23...+28 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5...+10 градусов, днем +15...+20 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24 градуса.

В центре Украины ясно, без осадков, только в Полтавской и Днепропетровской областях местами небольшой кратковременный дождь, ночью и утром местами туман, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24 градусов.

На востоке Украины ясно, небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градусов.

На юге Украины облачно, без осадков, лишь в Приазовье и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +10...+15 градусов, на побережье Крыма до +20 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Крыму ясно, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.

3 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +21...+23 градусов, в Днепре возле Киева +20 градусов.