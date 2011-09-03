На власть невезможно повлиять через суд или политические партии - эксперт

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В Украине не срабатывают многие из традиционных для демократии механизмов влияния общественности на власть. В то же время украинскую власть очень раздражает неконтролируемость общественных организаций.

Такое мнение высказала директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАНУ Ирина Бекешкина в интервью ZN.UA.

«Я бы эту позицию (власти. – Ред.) сформулировала так: «Дайте нам провести реформы и не мешайте». Но невозможно проводить реформы, если в то же время интенсивно воровать. А когда об этом постоянно говорят, да еще и «следят за руками», подключая СМИ, — это очень раздражает власть. Она хочет, чтобы ей не мешали, и хочет оставаться непрозрачной», — заметила эксперт.

В то же время она сообщила, что по данным экспертного опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы», многие из традиционных для демократии механизмов влияния общественности на власть у нас не работают. В качестве основной причины эксперты называли нежелание власти идти на сотрудничество и предвзятое отношение к негосударственным организациям (НГО). «Поэтому постоянно слышны голоса, чтобы запретить финансирование негосударственных организаций международными фондами», — считает социолог.

«Практически эксперты выделили два механизма, которые считают эффективными (для влияния на власть. – Ред.), — активное взаимодействие со СМИ и обращение к международной общественности. Это опосредованное давление на власть, без вхождения с ней в непосредственный контакт: СМИ могут повлиять, поскольку бьют по самому чувствительному месту власти — ее рейтингу, а международные организации — это имидж нашей страны в мире. А вот обращение в суд общественные организации не считают эффективным механизмом, взаимодействие с партиями тоже», — сказала она.

«Весьма существенным компонентом, который мешает взаимодействию гражданского общества и власти, является пассивность и безразличие населения. «Хата с краю» — это неотъемлемая часть ментальности большинства украинского населения. Хотя и до этой «хаты» доберутся», — резюмировала Ирина Бекешкина.