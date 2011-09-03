Более 2 млн пакистанцев пострадали от наводнений

По меньшей мере 2,4 млн пакистанцев пострадали от наводнений, вызванных муссонными дождями, сообщил в интервью агентству ЭФЭ представитель национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями Имтиаз Мохиудин, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, число пострадавших растет, еще несколько недель назад их количество составляло немногим более 1 млн человек. Общее число погибших в результате стихийных бедствий составляет несколько сотен человек.

Сильные проливные дожди обрушились на сельскохозяйственную провинцию Синд, на юге Пакистана. За последние три дня жертвами наводнений стали десятки жителей провинции.

Мохиудин также заявил, что от стихии пострадали около 28 тыс. семей. Пакистанские власти раздают им гуманитарную помощь и палатки.

Напомним, как минимум 18 человек погибли в Пакистане из-за наводнений, вызванных муссонами.

Водозащитные сооружения в стране находятся в неудовлетворительном состоянии, правительство часто критикуют за то, что оно не сумело восстановить дамбы после прошлогодних наводнений.

По сообщениям, стихия затронула миллионы людей: в районах, расположенных вдоль реки Инд, многие кишлаки оказались полностью затоплены.