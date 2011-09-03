Тимошенко 8 раз отказалась от обследования Минздрава

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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в СИЗО, снова отказалась от медицинского освидетельствования Минздрава, сообщила Государственная пенитенциарная служба Украины, передает канал «24».

«Сегодня, 3 сентября, в Киевское СИЗО для проведения медицинского осмотра и обследования Юлия Тимошенко в восьмой раз прибыла комиссия Минздрава во главе с ее руководителем - первым заместителем министра Раисой Мойсеенко. Вместе с комиссией в изолятор также прибыли личный врач и медсестра Юлии Тимошенко.

Однако, как и раньше, от предложенного медосмотра и проведения лабораторного обследования Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась, что подтверждено соответствующим актом, подписанным членами комиссии и доверенным врачом и медсестрой», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что состояние здоровья экс-премьера по сравнению с 30 августа не изменилось и продолжает находиться под постоянным контролем со стороны медперсонала Киевского СИЗО.

Напомним, судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев в шестнадцатый раз отказал защите бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в удовлетворении ходатайства об отмене в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу