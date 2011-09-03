Карабах снова пересорил Армению и Азербайджан на саммите СНГ

Армения и Азербайджан на юбилейном саммите СНГ в Душанбе поспорили из-за Нагорного Карабаха, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде на заседании Совета глав государств-участников СНГ заявил: «Мне сегодня не хотелось омрачать юбилейное заседание, но выступление президента Армении касательно ситуации в Нагорном Карабахе вынуждает меня это сделать»..

Расизаде дважды брал слово, поскольку после первого его выступления заявление сделал президент Армении Серж Саргсян. Он подчеркнул, что в эти дни 20 лет назад Нагорный Карабах провозгласил независимость.

По его словам, народ Нагорного Карабаха с полным основанием использовал свое право на самоопределение и «ценой крови завоевал свое право на независимое существование».

Уже комментируя выступления Саргсяна, премьер-министр Азербайджана сказал: «Я полагаю, что многие из присутствующих в большей или меньшей степени знакомы с проблемой Нагорного Карабаха, и надеюсь, что это выступление касалось той части, которая не в курсе этой проблемы, или будет в основном для внутреннего пользования».

«Внимательно слушая выступление, подумалось, может быть, прямо на юбилейном заседании глав государств проголосовать за независимость Нагорного Карабаха. Тогда зачем Минская группа, зачем другие инициативы?» - сказал Расизаде.

По его словам, суть вопроса заключается в том, что «одна сторона - участник СНГ против другой страны совершила агрессию, оккупировала 20% территории, в результате чего образовался один миллион беженцев и перемещенных лиц».

Премьер Азербайджана отметил, что говорить об этой трагедии можно много, однако из-за вышеупомянутых причин этого делать не хочется.

Напомним, руководство Азербайджанской Республики выразило крайнюю обеспокоеность фактом увеличения объема поставок украинского вооружения и военной техники в Армению. Азербайджанская сторона, дабы не обострять ситуацию в регионе и воспрепятствовать инициированному главами государств РФ, США и Франции процессу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского вопроса, обратила внимание на недопустимость этого факта в связи с тем, что наращивание поставок вооружения Армении со стороны Украины может. Представители Азербайджана привели ряд примеров, свидетельствующих об увеличении поставок украинского оружия в Армению, и обратились к главе МИД Украины с просьбой принять меры по недопущению действий, которые бы привели к срыву переговорного процесса.