Янукович не допустит, чтобы кто-то унижал Украину

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Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам в Душанбе заявил, что Украина не воспринимает какого-либо давления в ходе переговоров по пересмотру цены на российский газ, передает УНИАН.

«Любое давление в этих вопросах - оно для нас унизительно. И мы не позволим, чтобы так с нами говорили. Когда идут переговоры, на переговорах все, что угодно бывает, а когда мы выходим в средства массовой информации, нам надо придерживаться чего-то», - сказал Президент.

«Сначала загнали нас в угол, потом начали диктовать условия. Это унижает сегодня, не меня лично, а это унижает государство, и я не могу этого допустить», - подчеркнул глава государства.