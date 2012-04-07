От субботы до субботы. Пшонка заваривает кашу для Тимошенко, Порошенко работает в режиме подвига, Литвин скромничает

Генеральный прокурор Виктор Пшонка породил очередную сенсацию, заявив, что уголовные дела против Юлии Тимошенко в 2005 году тогдашний шеф ГПУ Святослав Пискун закрыл под давлением Виктора Ющенко. Учитывая трепетное отношение Святослава Михайловича к должности генпрокурора, исключать такое развитие событий нельзя. Жаль, что сегодня он работает народным депутатом от Партии регионов, соответственно, устроить ему показательную порку несколько проблематично. Разве что в список не взять и на округе мажоритарном козни строить. Для более серьезной воспитательной работы с однопартийцами «регионалам» нужна популярность, с которой заметные проблемы. С Ющенко и вовсе взятки гладки – новости о нем все чаще попадают в светскую хронику, а не политическую жизнь. Зато Тимошенко продолжает капризничать, отказываясь от лечения в больнице «Укрзализныци» в Харькове. Видимо, прокурорские руководители рассматривают возобновленное дело об убийстве Щербаня в качестве смирительной рубашки для лидера оппозиции.

Сегодня все чаще звучат предположения о том, что власть готова выпустить Юлию Владимировну на лечение за границу, даже за государственный счет, и не впустить обратно. Откровенно говоря, сценарий носит натужно-тактический характер, поскольку Тимошенко хорошо известна в Европе и способна организовать там такую информационную кампанию, что об евроинтеграции Украины придется забыть до полного ухода Виктора Януковича из политики. Ситуация с экс-премьером – прекрасная иллюстрация того, что власть в своих действиях руководствуется тактическими соображениями, а не стратегическими интересами страны.

Отметим, что оппозиция без своего вождя оказалась неспособной к качественной консолидации. Альянс Арсения Яценюка и Александра Турчинова стал дуумвиратом, решающим судьбы противников Виктора Януковича не хуже революционного трибунала. Одних вводят в список объединенной на базе «Батькивщины» оппозиции, других – делегируют на округа, третьих, строптивых и самостоятельных, просят подождать в сторонке, копя силы для борьбы с режимом. Противникам власти еще предстоит расхлебывать последствия компромисса с властью относительно избирательного закона, который в спешном порядке отрихтовывает Конституционный Суд. Но и без окончательных решений КС понятно, что борьба за статус объединенной оппозиции в некоторых моментах будет сильнее, чем стремление критиковать власть. Виталий Кличко, например, уже однозначно дал понять, что «УДАР» выступит в одиночном разряде, подобная участь, похоже, ожидает и ВО «Свобода».

Тем временем новый министр Петр Порошенко демонстрирует, что и один в поле воин. Петру Алексеевичу придется балансировать между оппозиционным прошлым и политическим будущим, поэтому он старается показать, что является весомой управленческой единицей. Пока выходит довольно убедительно: Порошенко добился перемирия в «сырной войне» с Россией, убедив «великого и ужасного» главу Роспотребстандарта Геннадия Онищенко, что в украинских сырах нет ничего, угрожающего здоровью россиян. Свою лепту в борьбу за права отечественных сыроваров внес и Олег Ляшко, пытавшийся насильно накормить Онищенко сыром и домашней колбасой прямо на пресс-конференции. Лидер Радикальной партии своего имени в последнее время пиарится так интенсивно, что порой даже затмевает Наталью Королевскую, загорелый лик которой не сходит ни с плоскостей внешней рекламы, ни с телеэкранов. Остается надеяться, что найдутся советники, способные пояснить молодым политикам, что от их неумеренного информационного присутствия у части избирателей началась изжога.

С министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом Порошенко встречался тет-а-тет. Как утверждают информированные источники, шеф шведского МИДа не выдвигал ультиматумы, а пытался донести через Петра Алексеевича до руководства Украины насущную необходимость «на вопросы смотреть шире, а к людям подходить мягче».

Мастер-класс по политической скромности провел Владимир Литвин. Как выяснилось, председатель Верховной Рады практически перестал ездить по стране, чтобы не конфликтовать с коллегами, собирающимися баллотироваться по мажоритарным округам. Судя по тому, как часто Владимир Михайлович наведывается на родную Житомирщину, продолжение собственной политической карьеры он связывает с Новоград-Волынским избирательным округом, предоставив возможность Народной партии показать собственную электоральную яловость без непосредственного участия вождя.