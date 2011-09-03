«Регионал» Кивалов не ущемляет украинский, но хочет второй государственный

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Регионал Сергей Кивалов, один из авторов законопроекта «О принципах государственной языковой политики» утверждает, что данный закон не предполагает развитие региональных языков в ущерб украинскому языку, сообщает «Украинская правда».

По его словам, «все новеллы законопроекта находятся в рамках действующей Конституции».

«Согласно законопроекту функционирование региональных языков должно происходить не вместо государственного, а параллельно с ним, поэтому никакой угрозы государственному языку представлять не может», - подчеркивает депутат.

По его мнению, спекуляции вокруг «языкового вопроса» угрожают как социальному миру и благополучию внутри страны, так и ее авторитету на международной арене.

Кивалов отмечает, что законопроектом реализуются выводы и рекомендации Совета Европы, Европарламента, ОБСЕ, Европейской комиссии против расизма и нетолерантности.

«Невыполнение этих рекомендаций может привести к негативным последствиям для нашей страны на международном уровне, эта проблема неудобно выглядит в контексте председательства Украины в Комитете Министров Совета Европы», - считает он.

По словам Кивалова, им неоднократно озвучивались предложения о том, чтобы при внесении изменений в Конституцию сделать русский язык вторым государственным.

«И я уверен, что эти изменения найдут поддержку в парламенте», - сказал он.

Напомним, народный депутат фракции Партии регионов Иван Попеску заявил: шансы, что этот состав Верховной Рады сможет набрать необходимое количество голосов, чтобы предоставить русскому языку статус второго государственного небольшие.

«Для того, чтобы предоставить русскому языку статус второго государственного, необходимо подать законопроект об изменениях в Конституцию и получить заключение Конституционного суда. За это также должны проголосовать сначала не менее 226 народных депутатов, а после решения КСУ должны проголосовать 300 депутатов», - сказал депутат.