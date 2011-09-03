В Польше завершилась встреча глав МИД стран ЕС

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В польском городе Сопот завершилась неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран Европейского союза и стран-кандидатов на вступление в эту организацию (Турции, Черногории, Македонии, Хорватии и Исландии) - под председательством Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, сообщает радио "Свобода".

Министры обсудили вопросы, связанные с помощью в восстановлении Ливии, ситуацией в Сирии, а также перспективы сотрудничества с соседями Европейского союза.

«Мы приближаемся к принятию важных решений, относящихся к началу переговоров о создании зон свободной торговли с Грузией и Молдавией и завершению таких переговоров с Украиной», - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Хотя первоначально в повестке дня не значилась Белоруссия, разговор шел и о ситуации в этой стране.

Накануне президент Александр Лукашенко заявил о возможных переговорах официального Минска с оппозицией, при участии представителей Росии и ЕС.

«Мы, конечно, приняли к сведению последние события в этой стране, но еще раз повторюсь, что мы ожидаем освобождения и реабилитации всех политзаключенных. Это была и есть наша позиция, которой мы и далее будем придерживаться», - сказала верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон.