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Украина готова обсуждать слияние «Нафтогаза» и «Газпрома», но не в контексте переговоров по пересмотру газовых контрактов с Россией. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишут "Подробности".



Ранее Янукович неоднократно заявлял, что слияния не будет. Кроме того, он поручил правительству подготовить проект реструктуризации «Нафтогаза».



«Мы сначала должны навести порядок в этом вопросе (переговорах по цене на газ), вывести этот вопрос на уровень, приемлемый для двух сторон. А дальнейшее движение - интеграция, слияние или нет - это уже следующий вопрос. И мы будем опять-таки это обсуждать, решать, что будет выгодно или невыгодно».

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в пятницу, что Киев планирует ликвидировать НАК «Нафтогаз Украины», а все существующие соглашения будут пересмотрены.



Как сообщалось, сегодня Янукович заявил, что Украина не рассматривает вопрос объединения «Нафтогаза» и «Газпрома» ради скидки на газ.