FEMEN: мы – секс-диверсанты

На сайте «Главред» состоялся чат с активистками женского движения «FEMEN» Яной Ждановой, Инной и Александрой Шевченко. Общаясь с читателями, они рассказали о том, кто является спонсором движения, какие критерии отбора девушек в FEMEN, как к их деятельности относятся родные, а также о том, что в Европе их воспринимают как «мессий женского движения». Кроме того, активистки движения пообещали, что вскоре Украина станет родиной нового мирового феминизма.

Представляем стенограмму чата с активистками FEMEN.

violenze: Добрый день!

1. Фемен – это стёб или общественное движение? Я пока не могу решить, потому что задачи ставите перед собой серьезные, а методы у вас, мягко говоря, лажовые (уж простите за мой французский).

1. Если вы стремитесь к равноправию полов, то когда пройдет акция в поддержку мужчин страдающих от сексизма?

2. Простите, не знаю, как Вас зовут... Инна, Саша, где Вы себе такой красивый венок набили? В Киеве, кто мастер?

3. Вы в ресторане платите за себя или позволяете это делать мужчине?

4. Каждые 39 минут в США выпускается новый порнографический фильм в которых женщин «унижают» – не желаете провести акцию в Вашингтоне или в Сан Фернандо (Калифорния)?

Спасибо за ответы, удачного вам дня, дамы!

Яна Жданова: 1) Если бы они были бы «лажовыми», то они не были бы действенными. Методы действенные, это самое главное. Когда о проблемах, которые мы поднимаем, пишут, это значит, что мы используем адекватные методы.

Александра Шевченко: 2) Напишите о проблеме на нашу почту, мы поможем. Наш е-mail: femen.ua@gmail.com

3) В ресторане мы не были уже лет сто, а в пивных можем себе позволить заплатить за себя.

4) Желаем и обязательно проведем.

novoross: Более мерзостных женщин я не встречал. Когда вы прекратите позорить Украину? Если вам так нравится везде трясти своими голыми сиськами, идите в бордель, там вас оценят.

Александра Шевченко: Спасибо за комплимент «мерзостные женщины». Нам это понравилось. Мы именно такой образ и стараемся создать. :)

RusLan: Здравствуйте! У вас давно была акция против запрета делать женщинам аборт, так как вы считаете это ущемлением прав женщин. А не кажется ли вам, что это ущемляет права не родившегося ребенка?

Инна Шевченко: Как могут ущемлять права не родившегося человека?

Яна Жданова: Для борьбы с проблемой абортов, нужно вводить определенные социальные программы. Но никак не на законодательном уровне запрещать делать аборты. Потому что иначе может появиться «черная хирургия», когда аборты будут делать кухонным ножом на столе в квартире.

Александра Шевченко: Это экономическая проблема, а не проблема женщин, которые хотят убить ребенка. Это проблема неравенства полов, неравенства распределения обязанностей по уходу за ребенком, его воспитанию и содержанию.

сокол-56: Мало вам всыпали в Беларуси и Москве. В Иран не планируете съездить, сиськи показать?

Яна Жданова: Планируем. Мусульманские страны пусть готовят хлеб и соль. Мы настроены поехать и туда.

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Фанат Фемен: Зачем Вы стали проводить фотосъемку совсем без одежды, то есть, извините, без трусов? Старые методы уже не действуют?

Инна Шевченко: Это просто доработка старых методов. Наша нагота – наше оружие. Будем раздеваться, пока нас не услышат.

Дядя Вася: Точно просто так не раздеваетесь? Странно, мне казалось, что именно просто так это все... А когда следующая акция?

Яна Жданова: Точно. Как только захочется просто так раздеться, сразу же будет организована следующая акция.

Фанат Фемен: А для читателей «Главреда», на камеру, раздеться не слабо?

FEMEN: Дождитесь следующей акции. Просто так не раздеваемся.

pilum:Дівчата, невже вам просто не хотілось мати діточок і гарного чоловіка? Дуже інтересно побачити вас в майбутньому, що ви будете відповідати своїм дітям про те, що ви робили молодою? І, як вам здається, ваше право бути такими це – здраво?

Инна Шевченко: Перед детьми нам не будет стыдно. У нас будут такие дети, которые и нас будут учить, как защищать свои права и Родину.

Александра Шевченко: Первый вопрос нас немного пугает после недавней истории с аккордеонистом... «Мати діточок і чоловіків» – грозит криминалом. А на нас уже открыто пять уголовных дел, шестого нам не надо.

LEONTIVS: В смелости вам не откажешь... Но привлекать внимание общества к определённым проблемам столь оригинальным образом, значит привлекать внимание не к проблеме, а к самой себе. У меня есть к вам несколько вопросов. Вы неоднократно бываете за границей и, наверняка слышали, что-то типа: украинец-пьяница, а украинка-шлюха, не думаете ли вы, что ваши акции совсем не способствуют в опровержении этого изречения об украинских женщинах? Не боитесь ли вы, что ваши обнажённые части тела, затмевают проблемы, к которым вы хотите привлечь внимание?

Инна Шевченко: Затмить проблему может только незнание этой проблемы. Незнание общества о проблеме.

Естественно, мы привлекаем внимание к себе, чтобы нас услышали. Невозможно представить, чтобы проблемы говорили сами за себя. Это что-то из области фантастики. Каждая проблема персонифицирована.

Инна Шевченко

Яна Жданова: А по поводу имиджа украинки. Я считаю, что, наоборот, если есть женщины, которые протестуют против того, что происходит в Украине, значит, не все такие. И в первую очередь мы на весь мир заявляем, что мы не все такие.

Александра Шевченко: А насчет пиара. Вы же тоже, когда задавали этот вопрос, определенным образом пытались пропиарить себя.

хахол: Как вы думаете, не лучше ли легализовать стремление тысяч украинок быть проститутками, и тем самым лишить криминальные круги заработка на самоотверженном труде украинок, чем прятать то, что на Украине на каждом шагу и, чуть ли не на каждом шагу, в Европе с участием всё тех же украинок? Ваши выступления лишь подтверждают мнение европейцев на этот счет. Да и сами украинцы.

Александра Шевченко: Мы против легализации проституции. Потому что это самая ужасная форма насилия над женщиной. Мы считаем, что государство Украина должно предоставить женщинам образование, трудоустройство, возможность получения адекватной зарплаты по отношению к труду. А не вынуждать украинок идти на панель.

котовский: Девушки, не могли бы немного рассказать о вашей «кухне». Как вы находите тему очередной акции? Легко ли найти спонсоров для вашего движения? Ну, и немного о ваших впечатлениях от «публики», например, чем отличалась реакция стамбульцев от реакции парижан? Реакция наших земляков, в общем-то, понятна, частично она видна по местным комментам. Лично я хочу выразить вам поддержку – там, где вы появляетесь, ханжеству всех мастей и пород наносится пощёчина! Девушки, и с формами у вас всё ОК! На акции в Париже очами было видно – вы лучшие.

Александра Шевченко: Темы сами нас находят. Сейчас люди пишут нам на электронную почту и в соцсетях, обращаются за помощью. Пишут женщины из других стран, зовут приехать и бастовать с ними.

Основные направления – борьба с секс-туризмом и проституцией, а также защита демократии.

«Спонсоры» сами присылают деньги на наши счета (их можно найти в Интернете). Деньги приходят со всего мира. У нас есть FEMEN-шоп в Интернете, где можно найти товары с символикой FEMEN. Приобретая их, вы можете помочь FEMEN развиваться.

Александра Шевченко

Тала: Какой смысл выражать свой протест полуголыми, разве можно воспринимать всерьез, что-то типа мини гей-парада?

Инна Шевченко: А разве можно воспринять всерьез такой вопрос?

победа: 1.Сколько вы получаете долларов от ваших диаспорных бандеро-нацистов?

2. Без России Украине смерть. То, что вас выгнали с России и Белоруссии – это правильно. Вы так не думаете?

Яна Жданова: Столько, сколько мы получаем, Вы никогда не видели. От жидо-массонов. :)

Александра Шевченко: Россия, Украина, Белоруссия и смерть – очень хороший ассоциативный ряд. Очень символично...

linda: Инна, Александра, скажите, какие критерии отбора в вашу организацию? Вы проводите какой-то кастинг?

Александра Шевченко: Все, кто весит меньше, чем Александра Немчинова (активистка в роли Лукашенко на акции в Белоруссии), те подходят. :)

ka1034: А слабо просто работать, и трудом, и умом, а не голым (пока еще молодым) телом пиариться?

FEMEN: Слабо.

linda: У Фемен какая-то фиксированная численность, или вы постоянно расширяетесь и набираете новых участниц?

Александра Шевченко: Топлес-активисток по всему миру около 70 человек (украинки, американки, француженки, болгарки и т.д.). Пока больше всего украинок.

linda: Как ваши родные-близкие относятся к выбранной вами деятельности? Вы где-то учитесь или работаете? Где? Как в коллективе это воспринимается?

Яна Жданова: Мои родные меня поддерживают.

Инна Шевченко: Бывает по-разному. Есть родные, которые поддерживают. Есть мамы, которые некоторым активисткам, своим дочерям, советуют похудеть или, например, как стоять, как себя лучше подавать. Есть те, кто категорически не воспринимает. Но все активистки пытаются убеждать и даже учить своих родителей понимать, а иногда и присоединяться к движению.

Есть у нас пример – Ольга Деда, 64 года, которая вместе с нами и со своей дочерью раздевается на акциях.

Joan: Девушки, расскажите, как по вашему, каково назначение женщины в обществе, ее основные функции? Какие главные женские качества характера?

Александра Шевченко: У женщины нет назначения в обществе, но есть человеческое назначение: служить обществу, защищать слабых, бороться за права.

Яна Жданова: По образованию я культуролог, потому могу сказать, что роль женщины – формировать нравы общества, в котором она живет. Мы, по сути, этим и занимаемся.

Яна Жданова

Helgar: За все то время, пока существует ваше движение, чего вы достигли? Что вы ставите себе в заслугу? Чего вы добились, реально добились таким образом?

Александра Шевченко: Мы достигли того, что Украину признают родиной нового феминизма. В европейских странах нас принимают как мессий женского движения. В Австрию и Германию (которые находятся на высшем уровне развития по сравнению с Украиной) мы ездим учить женщин протестовать.

Helgar: Какую конечную цель, как движение, организация, вы перед собой ставите?

Александра Шевченко: Повалить патриархат. Изменить все в пользу матриархата.

zimn: Ви багато «подорожуєте» зі своїми акціями. Скажіть, ви вважаєте, що ви гарне враження залишаєте у «закордону» про українських дівчат?

Инна Шевченко: Конечно, всегда остается хорошее и правильное впечатление. Именно такое представление должны иметь граждане других государств об украинке. Украинка – голая и смелая.

Александра Шевченко: Украину сейчас называют «страной FEMEN» (например, вчера в журнале «Paris Match» появилась заметка о приезде Стросс-Кана в Украину под названием «В стране FEMEN»).

Eng: Дівчата, вас можна порівняти з легендарними амазонками. Чоловікам є місце в вашому житті? І ще – чия була ідея роздягнути мусульманок?

Александра Шевченко: Идея принадлежит FEMEN. Ее подхватывают сегодня во всем мире. И мусульманки подхватили ее.

Яна Жданова: Место мужчинам в нашей жизни, конечно, есть. Мы – обычные женщины. Нас интересуют мужчины. Поэтому место для них в нашей жизни есть, но только для хороших и достойных мужчин.

Инна Шевченко: А некоторые мужчины даже умудряются найти место в нашем движении. :)

kenrol: Вам поступали предложения снятся в клипе, спеть песню? Вы будете требовать от женщин рожать не меньше четырех детей? Сколько вы планируете иметь своих детей?

Александра Шевченко: Не меньше пяти. И собственных тоже.

zimn: Яким ви бачите майбутнє України?

Олександра Шевченко: Ми бачимо, що Україна увійде в історію не політикою чи економікою, а тим, що стане батьківщиною нового світового фемінізму.

проня: О чем совершенном в своей жизни вы жалеете?

Какими видите себя лет через десять-пятнадцать? Чем планируете заниматься?

Верующие ли вы люди?

Инна Шевченко: Я жалею о том, что не начала заниматься такой деятельностью раньше. А начала только в 19 лет. А так, ни о чем не жалею.

Александра Шевченко: Мы видим себя в FEMEN. А FEMEN является культовым явлением в мире, которое повлияет на судьбу нашей планеты, изменит распределение ресурсов 50/50 между мужчинами и женщинами, добьется главенства женщин во всех сферах жизни человека.

Яна Жданова: Половина из нас верит в сиськи. Половина – в Бога и в сиськи.

chyk: Кожен виражає протест свій, як може. Ви вибрали такий варіант і, думаю, він якнайкраще відповідає сучасному обличчю влади. Іншої мови вона не розуміє, це ми бачимо на прикладі діалогу Брюсселя і Києва. І мені шкода, що нашим прекрасним дівчатам приходиться тратити молоді роки життя на роз’яснювальну роботу для цих «кровосісів». Дякую за мужній поступок на Шустері, надіюсь, ще не раз ваша ніжна ручка походить по брехливих губах христопродавців? Одне прошу: якщо від України – то українською! Дякую.

Олександра Шевченко: Дякуємо! Ми зараз розмовляємо і російською, і українською, і англійською. Англійську зараз розуміє весь світ, бо FEMEN стає міжнародною органзіацію.

Zom B.: Коли у вас з’являться дівчата хоча б із другим розміром грудей? А то виходить, що тема сісьок не розкрита.

Яна Жданова: Я з другим розміром.

Александра Шевченко: Вот она гордость FEMEN! :)

феминистка: Девочки, а вы не пробовали привлекать внимание другими способами, например, интеллектом? Ведь есть много других способов бороться за женщин, кроме как бегать с голыми сиськами и визжать. Не позорьте украинских девушек, мы не хотим, чтобы за наши права боролись проститутки!

Александра Шевченко: Если у Вас есть интеллект, то продемонстрируйте, как с ним можно чего-то добиваться. Мы знаем только один способ, который является по-настоящему действенным.

Дон: Готов, по-вашему, Киев к Евро? Ваше движение готовит болельщикам и гостям сюрприз во время Евро?

Александра Шевченко: Киев к Евро не готов. И Украина не готова. Никакая страна не может быть готова к гуманитарной катастрофе, которая произойдет на Евро.

Инна Шевченко: А сюрприз мы готовим организаторам Евро. Потому что мы сделаем все, чтобы испортить этот чемпионат.

Совет, как подготовится к Евро? Прячьте своих дочерей в подвалы, как во время войны, когда шли.

Дон: Если бы вас попросили написать письмо украинскому президенту (короткое, 4-5 предложений), что бы вы написали?

Яна Жданова: Мы бы написали ему очень понятно.

Инна Шевченко: Чего ему писать? Он, наверняка, и так следит за всеми акциями и знает. Мы обращаемся к нему с улиц и площадей.

Пользуясь случаем, передаем ему привет.

Валерія_89: От Ви багато їздите по різних країнах з акціями. Хто спонсорує ваші поїздки? Чи не виникало проблем з візами і т.д., адже закономірно припустити, що після ваших вистав вас не захочуть приймати в Європі?

Олександра Шевченко: Спонсорують наші поїздки люди, які нас запрошують. У нас немає райдеру, нам потрібно лише добратися до місця і десь кинути свої вінки та плакати.

Візи ми отримуємо, напевно, легше, ніж інші українки. Тому що коли ми приходимо до посольства, говоримо, що ми FEMEN і їдемо робити акцію, то Європа примає нас із радістю.

Це наша українська рабська свідомість не може ніяк зрозуміти, що FEMEN – це демократичний європейський рух, а не вистава, як Ви говорите.

kina: Дівчата, що надихає вас на боротьбу? Стільки критики щодо вашої діяльності... Чи не зупиняє це?

Яна Жданова: Саме критика і надихає.

Інна Шевченко: Так, саме критика надихає. Тому що якщо досі є критикани, значить, нам ще є над чим працювати, є що змінювати. А змінюємо ми свідомість людей. Тому ця критика нас і надихає на роботу.

kina: Хто, по-вашому, має бути мером Києва?

Александра Шевченко: Я! :)

Яна Жданова: Ми – за...

Александра Шевченко: Проголосовали. Принято! :)

kina: Які акції плануєте найближчим часом?

Олександра Шевченко: Ми – секс-диверсанти. Ніколи не попереджаємо про наші акції, не анонсуємо їх.

бонно: Продовжіть речення:

- українські правоохоронці – це...

- українські суди захищають...

- нинішня влада дана українцям, аби...

Дякую.

FEMEN: Українські правоохоронці – це мерзота.

Українські суди захищають владу.

Нинішня влада дана українцям, аби її змінити.

RusLan: У вас еще не было акции против курения и наркотиков, а также алкоголизма, планируете?

Александра Шевченко: Нет. (Вздыхая.) Никто из нас не курит, почти не пьем. Мы занимаемся проблемами поважнее.