Россия отказалась пересматривать условия газового договора с Украиной

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Россия готова отстаивать условия действующих газовых договоров с Украиной в суде, и будет действовать в строгом соответствии с этими документами.

Реорганизация «Нафтогаза», обсуждаемая в Киеве, к расторжению контрактов не приведет. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе президента России Дмитрия Медведева.

По словам пресс-секретаря Натальи Тимаковой, глава государства Дмитрий Медведев сказал, что переданные российскому правительству украинской стороной предложения по урегулированию спора конкретики не содержат.

«Украинские партнеры должны полностью и надлежащим образом исполнять контрактные обязательства, включая условия о цене поставок даже в случае реорганизации украинской компании «Нафтогаз», - цитирует агентство заявление Тимаковой.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и пресс-секретарь главы российского правительства Владимира Путина Дмитрий Песков заявляли, что условия договоров могут быть изменены лишь после слияния украинского «Нафтогаза» с российским «Газпромом». Президент Украины Виктор Янукович сначала говорил, что слияние не может состояться в принципе, но позже в тот же день заявил, что вопрос о слиянии может быть рассмотрен после изменения цен на газ.

По материалам РИА "Новости"., "Интерфакса"