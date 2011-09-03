На Херсонщине Гимн Украины на заседании горсовета больше не звучит

В Херсоне без Государственного гимна Украины открывают и закрывают внеочередные сессии горсовета.

2 сентября на пленарном заседании внеочередной сессии горсовета после того, как председательствующий на заседании мэр Херсона Владимир Сальдо объявил, что заседание открыто Гимн Украины не прозвучал. Также не было гимна и по завершению сессии госровета, сообщает УНИАН.

На вопрос депутата горсовета (фракция ВО «Батьківщина») Владимира Миколаенко о причинах не исполнения гимна, Сальдо не отреагировал и продолжил ведение сессии.

Такая практика касается только внеочередных сессий, так как аналогичная ситуация была на внеочередной сессии Херсонского горсовета 28 июля, но на последней очередной сессии, 26 августа, гимн в начале и в конце сессии звучал.

Напомним, что такая норма, как воспроизведение Государственного Гимна Украины в начале и в конце пленарных заседаний Херсонского горсовета появилась в его Регламенте только в феврале текущего года. До сегодняшнего дня Государственный Гимн Украины исправно включали во время пленарных заседаний горсовета в соответствии с Регламентом.

Также отметим, что в Херсонском областном совете в соответствии с его Регламентом перед началом и завершением пленарных заседаний исполняются два гимна - Государственный и Херсонщины.

Депутаты от фракции ВО «Батьківщина» выразили свое возмущение по данному поводу, и заявили, что сообщат Президенту Украины и спикеру парламента о таком непатриотическом поведении руководства Херсона.