«Для тугодумов в восьмой раз объясняем...» - пресс-секретарь Тимошенко

{1-}

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко имеет право на медицинскую помощь от врачей, которым он доверяет, сообщается сайте «Батьківщини», заявила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

«Для тугодумов в восьмой раз объясняем, что Юлия Тимошенко имеет законное право, гарантированное Конституцией и Гражданским Кодексом на охрану здоровья и медицинскую помощь от тех врачей, которым он доверяет», - подчеркнула пресс-секретарь и высказала удивление распространением в течение почти трех недель «написанных на Банковой под кальку заявлений о состоянии здоровья Юлии Тимошенко».

По ее словам, Тимошенко настаивает на том, чтобы ее осмотр и анализ крови сделали врач и медсестра, которым она доверяет. «Приходы в СИЗО медицинской комиссии из Минздрава предпринимаются для «галочки», в PR-целях и не имеют ничего общего с заботой о здоровье человека. К сожалению, режим продолжает ломать людей и заставляет их забывать о клятве Гиппократа», - подчеркнула пресс-секретарь.

«С тех пор, как Тимошенко заявила о симптомах, которые ей не знакомы и требуют немедленной сдачи анализа крови, прошло 18 дней. В начале этой недели также были сделаны соответствующие заявления Юлии Тимошенко и ее защитников в адрес суда. Но кажется, что в суде потеряли слух, зрение и совесть. В который раз заявляем, что судья Киреев несет личную ответственность за ситуацию, когда почти три недели Юлия Тимошенко остается лишенным медицинской помощи», - подчеркнула она и добавила, что судья, «как человек с якобы юридическим образованием, должен знать об ответственности за такие действия».

«Режим сфальсифицировал дело, которое уже развалилась на глазах всего общества и международного сообщества, но продолжает держать за решеткой невинного человека, отказывает в присоединении к делу экспертиз и финансовых документов НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз», доказывающих отсутствие убытков, а это значит и дела как такового, и полностью опровергают сфальсифицированные властями обвинения. В этом политическом судилище судья и прокуроры играют на одном поле и не хотят устанавливать истину по делу», - отметила пресс-секретарь.

По ее мнению, «именно этим объясняется упорное нежелание обвинения заслушать свидетелей со стороны защиты». «Мы обеспокоены тем, что режим так же беззастенчиво и беззаконно мешает Юлии Тимошенко получить истинную информацию о состоянии его здоровья, чем фактически лишает его права на охрану и конфиденциальность медицинской информации», - заявила Сорока.

Как сообщал «Главред», сегодня, 3 сентября, Государственная пенитенциарная служба заявляет, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко восьмой раз отказалась от проведения медицинского осмотра и обследования медицинской комиссией Министерства здравоохранения.