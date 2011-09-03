Американцы хранили в Бельгии атомные бомбы со времен «холодной войны»

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Американские атомные бомбы по просьбе Бельгии хранились на ее территории как минимум до конца 2009 года, сооющает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийскую газету «Суар».

Сотрудник издания Ален Лальман, известный своими журналистскими расследованиями, опубликовал в субботу на веб-сайте агенства заметку на основании данных американской дипломатической переписки, которая, по словам автора, «в последние дни была массово распространена в результате оплошности сайта WikiLeaks».

Слухи о том, что на бельгийской базе ВВС Клейне-Брогель со времен «холодной войны» хранятся атомные бомбы США, в Бельгии циркулировали в течение десятилетий.

Бельгийские и американские власти, а также НАТО, не подтверждали, но и не отрицали присутствия ОМУ на территории этой страны. Между тем и бельгийские, и европейские пацифисты регулярно проводили акции протеста против присутствия опасного оружия в Бельгии.

По утверждению Лальмана, Бельгия, в целом согласна с тенденцией ядерного разоружения и нераспространения, поддерживаемой НАТО, сама не желала расставаться с атомными бомбами, «пока Россия не изменит свой (ядерный – ред.) арсенал».

Напомним, на сайте WikiLeaks было опубликовано, что США и страны Европы, как и в прежние годы, воспринимают Россию как врага и стремятся подорвать ее влияние на ближайших соседей. Об этои стало известно из переписки американских дипломатов с Госдепартаментом США.







