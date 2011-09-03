Каддафи готов пойти на сделку с Израилем

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Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи предложил Израилю помощь в деле освобождения пленного военнослужащего ЦАХАЛа Гилада Шалита, сообщает «Курсор» со ссылкой на газету «Аш-Шарк аль-Аусат».

Переговоры с Каддафи вели израильские и австрийские политики. В обмен на свои услуги полковник просил способствовать прекращению бомбардировок его страны, устроенных НАТО.



В переговорах, в частности, принял участие заместитель министра по развитию Негева и Галилеи Аюб Кара (Ликуд). Он, по информации издания, принял личное приглашение Каддафи посетить Ливию, чтобы обсудить возможную сделку. По словам Кары, сделка предполагала установление мира между Ливией и Израилем и освобождение Гилада Шалита в случае, если бомбежки прекратятся.



«Я бы принял это приглашение, но власти отказали мне в возможности выехать в Ливию из соображений безопасности», – объяснил заместитель министра. Кара предложил, чтобы вместо него в Ливию отправился его общий друг с сыном Муаммара Каддафи Сайф аль-Исламом – австрийский политик Дейвид Лазер. Он уже посетил Ливию, именно он рассказал СМИ о готовившейся сделке. «Каддафи готов взять на себя активную роль при проведении сделки по освобождению Шалита и достижении мирного соглашения с Израилем», – сказал он.



Лазер действительно летал в Ливию. Он первым и рассказал мировым СМИ о готовившейся сделке.



Отметим также, о местонахождении бывшего президента Ливии до сих пор ничего не известно.