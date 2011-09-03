В Германии демонстрации антифашистов закончились столкновениями с полицией

В Германии в городе Дортмунд прошли массовые демонстрации антифашистов, которые переросли в столкновения с полицией, сообщают иностранные СМИ, пишет УНН.

На улицы вышли тысячи людей для участия в манифестациях против традиционных маршей неонацистов, которые проходят в эти дни - в Дортмунде такой марш собрал около 700 активистов.

Порядок обеспечивало около 4 тыс. милиционеров. Полиция пыталась не дать пересечься маршрутам демонстраций неонацистов и антифашистов.

Однако активисты антифашистских группировок напали на блюстителей закона. В ответ полиция применила дубинки и водометы. Задержано около 200 человек. О столкновении между неонацистами и левыми не сообщается.